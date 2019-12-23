شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء بحي بولاق الدكرور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظة الجيزة القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بنطاق حى بولاق الدكرور، وفقا للأغراض التجارية والإدارية والسكنية.

وذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

حيث أصدر المحافظ قراراً بالقيم السعرية لمناطق المنطقة الأولى بدءاً من مسجد «آل حمد»، ثم شارع الملك فيصل، وشارع طريق «كفر طهرمس»، ثم شارع المساكن حتى مسجد «آل حمد».

والمنطقة الثانية من شارع الملك فيصل بدءاً من التقائه بخط السكة الحديد، ثم شارع المساكن، وشارع طريق «كفر طهرمس»، ثم شارع طريق الملكة وشارع جمال عبدالناصر (ترعة عبدالعال سابقاً) حتى التقاءه بشارع الملك فيصل مع خط السكة الحديد.

والمنطقة الثالثة من شارع بهجت الشوربجى، بدءاً من التقائه مع محور صفط اللبن، ثم شارع جمال عبدالناصر ثم طريق الملكة، وطريق كفر طهرمس ثم الطريق الدائرى، ومحور صفط اللبن حتى التقاءه بشارع بهجت الشوربجى والمنطقة الرابعة من خط السكة الحديد.

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بدءاً من التقائه مع شارع المشتل ثم محور صفط اللبن، ثم شارع أحمد سلام، ثم خط السكة الحديد، وشارع جمال عبدالناصر، ثم شارع بهجت الشوربجى، ثم شارع المشتل حتى التقاءه بالسكة الحديد .

والمنطقة الخامسة من خط السكة الحديد، بدءاً من التقائه مع محور صفط اللبن، ثم شارع أحمد سلام، ثم محور صفط اللبن حتى التقاءه بخط السكة الحديد.

والمنطقة السادسة من خط السكة الحديد بدءاً من التقائه من ترعة زنين، ثم شارع المشتل، ومحور صفط اللبن، ثم الطريق الدائرى ثم شارع ترعة زنين، حتى التقاءه بخط السكة الحديد.

والمنطقة السابعة من خط السكة الحديد بدءاً من التقائه مع شارع على بن أبى طالب (ترعة المجنونة)، ثم شارع ترعة زنين ثم الطريق الدائرى، وشارع على بن أبى طالب حتى التقاءه مع خط السكة الحديد.

حيث تراوحت قيمة التصالح في المتر السكنى بتلك المناطق 80 جنيها كحد أدنى و200 جنيه كحد أقصى، و105 جنيهات للأغراض الإدارية كحد أدنى و240 جنيها كحد أقصى، و180 جنيها للمتر التجارى كحد أدنى و600 جنيه كحد أقصى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20م فأكثر والشوارع الأقل من 20م وحتى 16م والشوارع الأقل من 16م.

كما أصدر المحافظ قراراً بتحدد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق «حى بولاق الدكرور»، والتى تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها، وجاءت على النحو التالى: شوارع فيصل من مسجد «آل حمد» حتى كفر طهرمس، وشارع العشرين ومن شارع فيصل حتى شارع الملكة (طريق كفر طهرمس)، وشارع الشهيد أحمد حمدى وشارع همفرس، وشارع عشرة، وشارع ناهيا، وشارع الثورة، وشارع ترعة عبدالعال، وشارع ترعة المجنونة وشارع التحرير، حيث تتراوح ما بين 600 كحد أدنى إلى 1600 جنيه كحد أقصى للمتر التجارى، كما يتراوح سعر المتر للتصالح الإدارى ما بين 160 جنيها كحد أدنى إلى 400 جنيه كحد أقصى، كما يتراوح التصالح السكنى ما بين 140 جنيها كحد أدنى إلى 320 كحد أقصى.