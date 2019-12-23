شكرا لقرائتكم خبر عن استنشقوا مادة مجهولة أثناء النوم.. إصابة 5 من أسرة واحدة بالاختناق في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بقرية الخوالد بمركز إيتاي البارود بالاختناق، نتيجة استنشاق مادة مجهولة أثناء النوم.

واستقبل مستشفى إيتاي البارود كلاً من «احمد.م.م، (44 عاما)»، وزوجته «دعاء.ر.ب، (40 عاما)»، وأولادهم «رحاب، (14 عاما)، وآلاء، (10 أعوام)، ومحمد، (10 اعوام)،يقيمون بقرية الخوالد، أُصيبوا باختناق نتيجة استنشاق مادة مجهولة، وحجزوا بقسم السموم لتلقى العلاج.

وأفادت المصابة أنهم ينامون في غرفة واحدة وكانت تغسل الملابس باستخدام الكلور، أثناء نومهم، وشعروا بالاختناق، ونقلوا إلى المستشفى.