شكرا لقرائتكم خبر عن في أول يوم عمل.. وزير العدل يستقبل وكيل أول مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، الاثنين، النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، بمقر وزارة العدل، حيث قدم التهنئة له على توليه منصب وزير العدل. وأعرب المستشار وزير العدل عن بالغ تقديره لمجلس النواب ولكامل أعضائه، والفترة التي قضاها بالمجلس أثناء توليه حقيبة وزارة شؤون مجلس النواب .

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