شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار الهيئة الوطنية لدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أرقام 39 و 40 لسنة 2019 بشأن دعوة الناخبين للانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى بمحافظة الجيزة والدائرة السابعة مركز ملوى بمحافظة المنيا لخلو المقعدين بمجلس النواب لوفاة شاغليهما.

وتضمن القرارين دعوة الناخبون المُقيدة أسمائهم فى قاعدة بيانات الناخبين بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية بكل من دائرتى الأولى بمحافظة الجيزة والدائرة السابعة مركز ملوى بمحافظة المنيا، الى الاقتراع بمقار لجان الانتخاب الفرعية لانتخاب عضو واحد بمجلس النواب عن كل دائرة.

وتضمن الجدول الزمنى الذى يبدأ بتلقي طلبات الترشح اعتبارا من الأول من يناير المقبل وحتى الثامن من يناير بمحكمتى 6 أكتوبر والمنيا الابتدائيتين، يليها إعلان مشوف المرشحين والرموز الانتخابية من 9 إلى 11 يناير، فيما تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 16 يناير على أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية اعتبارا من 17 يناير وتكون آخر مواعيد للتنازل يوم 22 يناير وتتشر التنازلات في 27 يناير.

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على أن تكون فترة الدعاية الانتخابية فى الخارج يوم 6 فبراير على أن تبدأ فى تمام الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، على أن تنطلق الانتخابات فى الخارج يومى 7 و8 فبراير، وتستأنف الدعاية الانتخابية في الداخل يوم 9 فبراير، وبدء فترة الصمت الدعائي يوم 10 فبراير، وتنطلق الانتخابات فى الداخل يومى 11 و12 فبراير.

وحدد الجدول موعد التقدم بالتظلمات للجنة العامة واحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان الخصر العددي للأصوات، والفصل فى التظلمات خلال 48 ساعة، ويخطر مقدم التظلم خلال 24 ساعة، على أن تعلن النتيجة يوم 17 فيراير.

وفى حالة الإعادة تستأنف الدعاية يوم 18 فبراير، والطعن على قرار إعلان النتيجة يومي 19 و20 فبراير، وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطعون فى الفترة من 21 فبراير حتى الأول من مارس القادم.

وتكون فترة الصمت الدعائي للإعادة للمصريين فى الخارج في 5 مارس في تمام الساعة 12 ظهرا حسب التوقيت المحلى لكل دولة، فيما يجري تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، ويبدا الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.