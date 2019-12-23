شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 10 ملفات على مائدة حكومة مدبولى بعد التعديل.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، الوزراء القدامى والجدد يتسابقون لتنفيذ المهام والتكليفات.. أهم 10 ملفات على مائدة حكومة مدبولى بعد التعديل.. حل مشكلات المستثمرين.. زيادة صادرات الغاز.. ارتفاع الإنتاج من المحاصيل.. تعميق التصنيع المحلى.. ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.. إصلاح الجهاز الإدارى.. تنفيذ خطط الدعم السلعى للمواطنين.. تحقيق نتائج إيجابية فى المؤشرات المالية.. النهوض بقطاع السياحة.. تطوير الطرق وقطاع السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا.. ـ الوزراء القدامى والجدد يتسابقون لتنفيذ المهام والتكليفات.. أهم 10 ملفات على مائدة حكومة مدبولى بعد التعديل.. حل مشكلات المستثمرين.. زيادة صادرات الغاز.. ارتفاع الإنتاج من المحاصيل.. تعميق التصنيع المحلى.. ملف الرعاية والحماية الاجتماعية.. إصلاح الجهاز الإدارى.. تنفيذ خطط الدعم السلعى للمواطنين.. تحقيق نتائج إيجابية فى المؤشرات المالية.. النهوض بقطاع السياحة.. تطوير الطرق وقطاع السكك الحديدية ومترو الأنفاق ـ 5 انفرادات يكشفها هشام توفيق فى حواره لـ«الخليج 365»: قطاع الأعمال العام ثروة مصر القادمة حصاد نتائج أعمال الشركات القابضة فى 2019 Advertisements

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