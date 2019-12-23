- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استقبال العاملين لوزير الأوقاف بديوان عام الوزارة والان مع تفاصيل الخبر
قالت وزارة الأوقاف، إن الاستقبال جاء تعبيرًا عن تقديرهم لجهوده وارتياحهم الشديد لتجديد الثقة، متوجهين بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتجديد الثقة فى وزير الأوقاف.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. استقبال العاملين لوزير الأوقاف بديوان عام الوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.