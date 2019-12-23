شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استقبال العاملين لوزير الأوقاف بديوان عام الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل العاملون بديوان عام وزارة الأوقاف خبر تجديد الثقة للدكتور محمد مختار جمعة بارتياح كبير ونظّموا استقبالًا حافلًا للوزير.

قالت وزارة الأوقاف، إن الاستقبال جاء تعبيرًا عن تقديرهم لجهوده وارتياحهم الشديد لتجديد الثقة، متوجهين بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتجديد الثقة فى وزير الأوقاف.

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