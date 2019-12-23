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صور.. استقبال العاملين لوزير الأوقاف بديوان عام الوزارة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل العاملون بديوان عام وزارة الأوقاف خبر تجديد الثقة للدكتور محمد مختار جمعة بارتياح كبير ونظّموا استقبالًا حافلًا للوزير.

 

قالت وزارة الأوقاف، إن الاستقبال جاء تعبيرًا عن تقديرهم لجهوده وارتياحهم الشديد لتجديد الثقة، متوجهين بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتجديد الثقة فى وزير الأوقاف.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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