شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم اليمنى : حريصين على الاستفادة من التجربة المصرية فى التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، مساء اليوم الاثنين ، الدكتور حسين عبد الرحمن باسلامة وزير التعليم العالى اليمنى، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالى والبحث العلم العرب الذى يعقد تحت شعار"الذكاء الاصطناعى التحديات والرهانات".

أكد عبد الغفار ، خلال اللقاء على ترحيب مصر باستقبال الأشقاء الوزراء والحضور من المعنيين بالتعليم العالى والبحث العلمى من الدول العربية، فى هذا الحدث الهام الذى يعد فرصة لتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا المشتركة وسبل تطوير الخدمات التعليمية و الارتقاء بالمؤسسات التعليمية والبحثية العربية لتلائم المستويات العالمية، ومتابعة التغييرات الجديدة فى البحث العلمى، مشيرا إلى أهمية الشعار الذي ينعقد تحته المؤتمر لهذه الدورة وهو "الذكاء الاصطناعى" وكيف يمكن الاستفادة منه فى خدمة قضايا التنمية المستدامة فى العالم العربى.

ومن جانبه، أكد الدكتور باسلامة ، وزير التعليم العالي اليمنى على عمق علاقات التعاون التى تربط بين مصر واليمن فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى والثقافة، مشيرا إلى حرص اليمن على الاستفادة من التجربة المصرية فى تطوير التعليم العالي، مشيدا بما حققته مصر من إنجازات فى هذا المجال خلال السنوات الماضية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء توقيع اتفاقيات جديدة للتعاون بين الطرفين لتشجيع التبادل العلمى، وعمل أبحاث مشتركة، وزيادة أعداد المبعوثين اليمنيين إلى مصر، وقدم الوزير الشكر للوزارة لجهودها في تطوير الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين اليمنيين وتسهيل التحاقهم بالجامعات المصرية.

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خلال اللقاء، تبادل الطرفان تقديم دروع التكريم، وقدم الدكتور عبد الغفار الدعوة لنظيره اليمني لحضور المنتدى الدولي للتعليم العالي الذي تنظمه الوزارة خلال شهر أبريل القادم، مشيرا إلى أن المنتدى سيناقش العديد من القضايا الهامة والتحديات التي تواجه التعليم العالي في المنطقة.

حضر اللقاء الدكتورة عائشة العولقي المستشار الثقافي اليمني، والدكتور كاميليا صبحى قائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتورة رشا كمال قائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للوافدين.