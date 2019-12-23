اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الاثنين، على رأسها، الحكومة: لا صحة لبيع أصول وممتلكات شركة الغزل والنسيج بالمحلة بمزاد علنى.

البرلمان يوافق على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة سنة

صور.. النيابة السعودية: الإعدام لـ5 متهمين فى مقتل الصحفى جمال خاشقجى

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة وأمطار غزيرة على السواحل الشمالية تمتد للقاهرة غدا

الجيش الليبى يعلن إطلاق سراح سفينة "الطاقم التركى"

جهاز المشروعات:35 مشروعا للتطوير العمرانى بالقاهرة والجيزةبـ260 مليون جنيه Advertisements



كاهن كنيسة العذراء للمحكمة: المساجد لم تحرض على التخريب وحرق كنيسة كفر حكيم

الحكومة لـ"البرلمان":الموازنة الجديدة تتضمن إجراءات لتحسين معيشة المواطنين

ارتفاع أسعار الذهب مستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 662 جنيها للجرام الأهلي يعلن حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة بلاتينيوم بدورى الأبطال

أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الدورى غداً

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