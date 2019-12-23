شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على استمرار العمل باللائحة القديمة لقانون التصالح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال خلال جلسته العامة اليوم على أن تصدر اللائحة التنفيذية لتعديلات القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى مخالفات البناء خلال شهرين من تاريخ العمل به وأن يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه إلى أن تصدر اللائحة المعدلة.وجاء نص المادة الثانية المستحدثة كما يلى:
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به والى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
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