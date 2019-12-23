التعليم تعلن جداول امتحانات الطلاب المصريين بالخارج ..تبدأ 4 أبريل بدلا من 11

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، جداول امتحانات ابناؤنا فى الخارج للعام الدراسى 2019/2020 حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 4/4/2020 بدلاّ من يوم السبت الموافق 11/4/2020 نظراّ لاحتفالات الأخوة المسيحيين بالأعياد. وأعلنت الوزارة جداول امتــحان أبنـاؤنا فى الخـارج لــدولة عمــان 2020 ولــدولة السعـوديـة و دولة الكويت 2020 ،وجــداول امتــحان أبنـاؤنا فى الخـارج لــباقى دول العالـم. جدول امتحانات سلطنة عمان جدول امتحانات السعودية والكويت ولباقى الدول Advertisements وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التسجيل الإلكترونى لأولياء الأمور الراغبين فى التقدم لأبنائهم لامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" للعام الدراسي 2020- 2019، سبتمبر الماضى للطلاب من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي وذلك من خلال بيانات الرقم القومي للطالب.

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