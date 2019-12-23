شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: محاكمة قتلة خاشقجي خطوة مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها أن واشنطن قالت إن محاكمة قتلة جمال خاشقجي خطوة مهمة. وقال نجل خاشقجى، إن القضاء السعودى أنصفنا ونؤكد ثقتنا به. وكانت النيابة العامة فى السعودية، أعلنت صدور أحكام ابتدائية بحق 11 متهما فى قضية قتل الصحفى السعودى، جمال خاشقجى، فى القنصلية السعودية، بمدينة إسطنبول، التركية، موضحة فى مؤتمر صحفى ظهر الاثنين، أنه تم الحكم بإعدام 5 وسجن 3 لـ 24 عاما من المتهمين، مؤكدة أنه "تمت محاكمة كل من ثبت تورطه فى القضية".

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