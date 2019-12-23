موجز6.. البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء.





فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

مدرب فلامينجو منتقداً استضافة قطر لمونديال 2022: بلد لا يحب كرة القدم

انتقد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فلامينجو البرازيلى، استضافة قطر لمنافسات بطولة كأس العالم 2022.

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال من حيث المبدأ على مشروعي قانونين مقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وعماد سعد حمودة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومد فترة التصالح.

جزائريون يلقنون مذيع الجزيرة فيصل القاسم درسا بالأخلاق عقب تغريدته المسيئة

شن مغردون، هجوما كبيرا على مذيع قناة الجزيرة فيصل القاسم، عقب تغريدته عن سقوط الرئيس الجزائرى المنتخب عبد المجيد تبون بعد وفاة رئيس أركان الجيش الجزائرى أحمد قايد صالح اليوم.

كاهن كنيسة العذراء للمحكمة: المساجد لم تحرض على التخريب وحرق كنيسة كفر حكيم

استمعت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لأقوال القس بقطر سعد غطاس داود، كاهن كنيسة السيدة العذراء، خلال جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

محمد صلاح ينافس بـ3 أهداف على جائزة الأجمل فى ليفربول بالعقد الأخير.. فيديو

رشح نادى ليفربول الانجليزى 3 أهداف للنجم المصرى محمد صلاح للفوز بلقب أجمل هدف فى عام 2017.

البنك الأهلى و"الأوروبى لإعادة الإعمار" يوقعان حزمة تمويلية بـ150 مليون دولار

وقع هشام عكاشة ،رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وجانيت هكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية علي حزمة تمويلية بإجمالي مبلغ 150 مليون دولار أمريكي بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

تسريب صوتى يربك حملة ترامب لانتخابات 2020.. ومستشاره السياسى يرد.. اعرف القصة

ظهر تسريب صوتى للمستشار السياسى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، جاستن كلارك يتحدث خلاله عن "جهود التأثير" على أصوات الناخبين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

الحكومة لـ"البرلمان":الموازنة الجديدة تتضمن إجراءات لتحسين معيشة المواطنين

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد إجراءات لتحسين مستوي معيشة المواطنين، لتعويضهم عن الفترة الصعبة للإصلاح الاقتصادي، معلنا أن شهر يناير المٌقبل سيشهد حركة ترقيات جديدة بالجهاز الإدارى للدولة، خصوصا أن وزارة المالية ضخت منذ فترة 1,5 مليار جنيه للانتهاء من حركة الترقيات المتأخرة.

فتاة أسترالية تقطع 4500 كيلومتر فى رحلة على ظهر حصانها هربا من ضغوط الحياة

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يعانى الناس من الضغوط اليومية المترتبة على الالتزامات الحياتية سواء فى العمل أو المنزل، الأمر الذى يدفع الجميع للبحث عن لحظات من الراحة والمرح بعيدًا عن جميع الأشغال اليومية، لذا أكملت امرأة أسترالية رحلة ملحمية امتدت لمسافة 4500 كيلومتر على ظهر جواد، طافت خلالها أنحاء أستراليا هربًا من ضغوط الحياة اليومية، وللاستمتاع بالسلام والهدوء.

لجنة الصحة بالبرلمان توافق على إنشاء صندوق للصحة النفسية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، على المادة (41) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، والتى تنص على إنشاء صندوق للصحة النفسية.

جهاز المشروعات:35 مشروعا للتطوير العمرانى بالقاهرة والجيزةبـ260 مليون جنيه

يستهدف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذ 35 مشروعا للتطوير العمراني/ الاجتماعي بـ 4 مناطق فى القاهرة والجيزة، منها 19 مشروعا بمحافظة القاهرة، 16 مشروعا بمحافظة الجيزة، تصل تكلفتها الإجمالية حوالي 260 مليون جنيه، فى إطار برنامج الارتقاء الحضرى.

الجيش الليبى يعلن إطلاق سراح سفينة "الطاقم التركى"

أعلن الجيش الوطنى الليبى، اليوم الاثنين، إطلاق سراح سفينة على متنها طاقم تركى، بعدما جرى احتجازها قبالة ساحل درنة.

الأهلي يعلن حضور 10 آلاف مشجع فى مباراة بلاتينيوم بدورى الأبطال

تلقى محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي ، خطابا رسميًا من الجهات الأمنية بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوى، المقرر لها التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا على أن تتولى شركة «تذكرتى» بيع تذاكر الدخول الخاصة بالمباراة.

مدبولى يقرر تولى راندة المنشاوى مساعداً أول لرئيس الوزراء لشئون المتابعة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتولي المهندسة راندة علي صالح المنشاوي، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق، العمل مساعداً أول لرئيس مجلس الوزراء لشئون المتابعة.

رئيس البرلمان منتقدا تطبيق الحكومة لقانون تصالح مخالفات البناء: الحصيلة زيرو

أبدى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، دهشته من موافقة الحكومة على 58 طلب من طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، متابعًا: "محافظات السويس والقليوبية والمنوفية والبحيرة والفيوم وكفر الشيخ وأسيوط وأسوان والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، لم يتم الموافقة على أى طلبات منها، أنا مش فاهم دى الحقيقة".

فيديو.. السيارات تعوم فى "الرغاوى" بشوارع إسبانيا بعد عاصفة جوية لمدة 4 أيام

تعرضت إسبانيا والبرتغال إلى عاصفتين قويتين في تتابع سريع خلال الأربعة أيام الماضية، مما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار واسعة النطاق فى الدولتين، وأعقبت العاصفة القوية ليلة الأحد لتخلق كمية هائلة من الرغوة التي امتدت إلى الشوارع الرئيسية على كورنيش غاليسيا شمال غرب إسبانيا، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات طريفة لتحركات السيارات وسط الرغاوى فى شوارع اسبانيا.

جهاز مرفق الكهرباء: أسعار شرائح العدادات مسبوقة الدفع لا تختلف عن التقليدية

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مفهوم خاطئ لدى بعض المواطنين الذين يعتقدون أن أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع تزيد عن أسعار الشرائح بالعدادات التقليدية التى تعتمد على إصدار فاتورة استهلاك شهرية وهذا أمر غير صحيح تماماً.

الكريسماس بشكل تانى.. أسوان مشتى عالمى قبل رأس السنة.. الأجانب والمصريون يتوافدون على حفلات "جلابية بارتى" فى النوبة.. والإشغال السياحى كامل العدد.. ومعبد فيلة الأثرى وسط النيل يستضيف احتفالات رأس السنة.. صور

أيام قليلة ونستقبل عام ميلاد جديد، ويحرص عدد كبير من المواطنين داخل مصر على الاحتفال بليلة رأس السنة خارج القاهرة فى إحدى مدن مصر المميزة ، وخاصة إذا كانت لديه ذكريات جيدة فيها، ومن هذه المدن المميزة التى يفضلها المصريون هى أسوان التى تعد مشتى عالمى مميز تتمتع بجمال الطبيعة ومعالم أثرية وسياحية مختلفة.