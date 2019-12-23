عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم ٦٥٧ لسنة ٢٠١٩ في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة ٢٥ يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير ٢٠٢٠.

ووفقًا للقرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية؛ فإنه تم تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار.