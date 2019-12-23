تفاصيل "أسبوع الحسم" لوزارة الداخلية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات بكافة المحافظات تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزي. استهدفت الحملة مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة. أسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

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