سقوط هارب من حبل المشنقة في القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، القبض على مقاول هارب من حكم بالإعدام مختبئا في منطقة القطامية.
وردت معلومات للعميد بهاء علي، مأمور قسم شرطة القطامية، مفادها أن المدعو"ح . أ "، مقاول ومقيم مركز أسيوط / أسيوط، والمطلوب التنفيذ عليه في قضية "قتل "والمقضي فيها بالإعدام، يتردد على منطقة مساكن إيجكو بدائرة القسم.
وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد عمرو إبراهيم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة، للقبض على المتهم.
بإعداد الأكمنة اللازمة له بأماكن تردده تمكن الرواد أحمد عبد الله ومصطفى عامر ومحمد صلاح ومحمود سويف ورفعت الخولي ومحمود درويش ضباط مباحث القسم من ضبطه.
وبمواجهته أمام العقيد سمير مجدي، مفتش المباحث، بالحكم الصادر ضده أقر بها.
تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.
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