محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:
صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه لا صحة لما يتم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول قيام شركات توزيع الكهرباء بقطع خدمة الشحن الخاصة بنظام العدادات مسبوقة الدفع بـ"الكارت" من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٦ حتى الساعه الثانية عشر ظهر يوم السبت الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٨، وذلك لإجراء تحديثات على أنظمة الشحن الخارجية والتى تشمل بعض شركات الشحن الإلكتروني "فورى وإيفاينانس".
وأكد المصدر- الذي فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات لمصراوي، الاثنين- أن هذا الإجراء سيتم تطبيقه فقط بشركة القناة لتوزيع الكهرباء، وإنما شركات التوزيع على مستوى الجمهورية لا يوجد بها أي تعطل أو توقف لشحن العدادات مسبقة الدفع، معربًا عن استيائه من محاولة البعض نشر الأخبار والمعلومات الكاذبة دون أي سند أو صحة.
وكانت شركة القناة لتوزيع الكهرباء قد خاطبت المشتركين التابعين لها بأخذ التدابير اللازمة قبل المواعيد المحددة لتجنب أي عوائق قد تحدث وتجنبًا لقطع الكهرباء عن أي وحدة سكنية أو أي مُنشأة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من "الكهرباء" على توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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