الرقابة الإدارية تضبط رئيس شركة النصر أثناء تقاضيه رشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ): تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط محمد زكي فوزي رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك حال تقاضيه ٤٠ ألف جنيه جزء من مبالغ الرشوة من عصام بيلا ممثل شركة "كلارسكونز شيبنج ايجنسي" مقابل تسهيل إسناد مناقصتي شحن بحري لخام الفحم الحجري من دولتي كندا وأمريكا، حيث بلغ إجمالي المبالغ المتحصل عليها مليون جنيه تقريبا. وجار العرض على نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات واستصدار إذن بضبط باقي أطراف الواقعة.

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