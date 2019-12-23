أخبار مصر | ياسر رزق: العلاقات المصرية الإفريقية قضية أمن قومي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ياسر رزق: العلاقات المصرية الإفريقية قضية أمن قومي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الاثنين، إن العلاقات المصرية الإفريقية تعد قضية أمن قومي مصري.

وأضاف رزق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعاد مصر إلى ريادتها في هذا الملف الهام على مستوى القارة الإفريقية، والدليل على هذا أن 40% من زيارات الرئيس الخارجية كانت إلى دول إفريقية، مُطالبًا بضرورة تفعيل الأدوات والقدرات الإعلامية لدعم مصر داخل أفريقيا في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مُشيرًا إلى أن التعامل مع أفريقيا لا يمكن أن يكون بالقطعة

كما أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن استحداث لجنة برلمانية للشئون الإفريقية يعد دلالة هامة على اهتمام الدولة مُمثلة فى مؤسستها التشريعية بدعم العلاقات مع أفريقيا، وتابع:"في المرحلة القادمة ستشهد المنظومة الإعلامية تغيرًا واضحًا فى التعامل الإعلامى مع هذا الملف تزامنًا مع تولي أسامة هيكل وزارة الدولة لشئون الإعلام.

وطالب رزق، بإطلاق فضائيتين أحدهما تتحدث باللغة الفرنسية والآخرى بالانجليزية لتصل إلى عواصم الدول الإفريقية.