أخبار مصر | أولى وعود وزير السياحة والآثار للعاملين بعد تفقد قطاعات الوزارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أولى وعود وزير السياحة والآثار للعاملين بعد تفقد قطاعات الوزارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بتفقد القطاعات والإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة في العباسية.

وخلال الجولة تحدث وزير السياحة والآثار مع رؤوساء القطاعات للتعرف بصورة أشمل على مهام كل قطاع وآليات سير العمل بإداراته المختلفة، كما حرص علي التحدث مع العاملين للاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل.

ومن جانبه وعد السيد الوزير، كافة العاملين بالوزارة بأنه سيتم خلال المرحلة القادمة بحث كافة الملفات الموجودة بالقطاعات وبحث مطالب العاملين بها وتطوير العمل بكافة الإدارات، مطالبًا العاملين ببذل مزيد من الجهد والعمل لاستمرارية التطوير القائم بقطاع السياحة.

وحرص الدكتور خالد العنانى أمس على الاجتماع مع قيادات الوزارة للاطلاع على أهم الملفات الخاصة بكل قطاع وخطط العمل الحالية لوضع الخطة التي سيتم العمل عليها في ظل دمج الوزارتين، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.