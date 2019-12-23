أخبار مصر | "الوطنية للتدريب" تستقبل الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للتدريب" تستقبل الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة؛ لبدء التدريب بالبرنامج والذي يعد نواة لخلق لغة حوار واحدة بين شباب القارة لتصبح معه الأكاديمية منصة لتبادل الآراء والرؤى بين الشباب الأفريقي.

ويمثل شباب هذه الدفعة 37 دولة إفريقية، ويتراوح أعمارهم من 18 إلى 30 عاما، ويستمر التدريب بالبرنامج لمدة ستة أسابيع يتم فيها استخدام أساليب تدريبية غير تقليدية كورش العمل والأنشطة العملية ونماذج المحاكاة والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى البرنامج السياحي الذي يشمل الجانب الثقافي والاقتصادي والعلمي والرياضي، ومن أهم ما يتم تناوله مع الدارسين هو التحديات التي تواجه القارة الإفريقية، وتتاح الفرصة لهم لتقديم أطروحات لتلك التحديات؛ الأمر الذي يساهم في بناء قادة المستقبل من كافة الدول الإفريقية.

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة قد أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من مدينة شرم الشيخ، كإحدى توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وبدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذها تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، حيث إن مصر جزء لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة. ويهدف البرنامج إلى تجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد باختلاف انتماءاتهم ومعتقداتهم تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.