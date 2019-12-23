أخبار مصر | ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بحي بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بحي بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية وذلك بنطاق حي بولاق الدكرور وفقا للأغراض التجارىة والإدارىة والسكنية، وذلك وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح‪ ‬

وأصدر محافظ الجيزة، قراراً بالقيم السعرية لمناطق (المنطقة الأولى بدءاً من مسجد آل حمد ثم شارع الملك فيصل ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع المساكن حتى مسجد آل حمد والمنطقة الثاني من شارع الملك فيصل بدءاً من التقائه بخط السكة الحديد ثم شارع المساكن ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع طريق الملكة ثم شارع جمال عبد الناصر ( ترعة عبد العال سابقا) حتى التقائه بشارع الملك فيصل مع خط السكة الحديد‪ .‬

والمنطقة الثالثة من شارع بهجت الشوربجي بدءاً من التقائه مع محور صفط اللبن ثم شارع جمال عبد الناصر ثم طريق الملكة ثم طريق كفر طهرمس ثم الطريق الدائري ثم محور صفط اللبن حتى التقائه بشارع بهجت الشوربجي والمنطقة الرابعة من خط السكة الحديد بدءاً من التقائه مع شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم خط السكة الحديد ثم شارع جمال عبد الناصر ثم شارع بهجت الشوربجي ثم شارع المشتل حتى التقائه بالسكه الحديد.‪ ‬

والمنطقة الخامسة من خط السكة الحديد بدءاً من التقائه مع محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام، ثم محور صفط اللبن حتى التقائه بخط السكه الحديد والمنطقة السادسة من خط السكة الحديد بدءاً من التقائه من ترعة زنين ثم شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم الطريق الدائري ثم شارع ترعة زنين حتى التقائه بخط السكه الحديد‪.‬

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والمنطقة السابعة من خط السكة الحديد بدءا من التقائه مع شارع علي بن أبي طالب (ترعة المجنونة) ثم شارع ترعة زنين ثم الطريق الدائري ثم شارع علي بن أبي طالب حتى التقائه مع خط السكة الحديد‪ . ‬

وتراوحت قيمه التصالح في المتر السكني بتلك المناطق 80 جنيها كحد أدنى و200 جنيه كحد أقصى و105 جنية للأغراض الإدارية كحد أدنى و240 جنيها كحد أقصى و180 جنيها للمتر التجاري كحد أدنى و600 جنيه كحد أقصى وذلك للشوارع البالغ مساحتها 20 م فأكثر والشوارع الأقل من 20 م وحتى 16 م والشوارع الأقل من 16 م‪ . ‬

وكما أصدر محافظ الجيزة، قراراً بتحدد قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية لبعض الشوارع بنطاق حي بولاق الدكرور والتي تختلف بها قيمة سعر المتر للتصالح عن السعر السائد بالمنطقة الواقع بها وجاءت على النحو التالي ( شوارع فيصل من مسجد آل حمد حتى كفر طهرمس وشارع العشرين ومن شارع فيصل حتى شارع الملكه (طريق كفر طهرمس) وشارع الشهيد أحمد حمدي وشارع همفرس وشارع عشرة وشارع ناهيا وشارع الثورة وشارع ترعة عبد العال وشارع ترعة المجنونة وشارع التحرير ) حيث تتراوح ما بين 600 كحد أدنى إلى 1600 جنية كحد أقصى للمتر التجاري كما يتراوح سعر المتر للتصالح الإداري ما بين 160 جنيها كحد أدنى إلى 400 جنية كحد أقصى كما يترواح التصالح السكني ما بين 140 جنية كحد أدنى إلى 320 كحد أقصى.