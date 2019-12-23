أخبار مصر | حصاد 2019... 12 معرضًا أثريًا داخليًا وخارجيًا تجذب ملايين الزائرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2019... 12 معرضًا أثريًا داخليًا وخارجيًا تجذب ملايين الزائرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مصر في تنظيم عدد من المعارض الأثرية الدولية والتي اجتذبت ملايين الزائرين، وتعمل المعارض سواء داخل مصر أو خارجها على الترويج السياحي للمواقع والمتاحف المصرية المختلفة.

المعارض الخارجية

في البداية نذكر المعارض الخارجية حيث افتتح الدكتور خالد العناني وزير الآثار سابقًا، ووزير السياحة والآثار حاليًا في 21 مارس 2019 معرض آثار الملك توت عنخ آمون بقاعة دي لافييت بباريس، Grande Halle de la Villette، وحطم المعرض الرقم القياسي لعدد زوار المعارض الثقافية في فرنسا بمليون و423170 ألف زائر.

وفي 6 أكتوبر 2019، افتتح الدكتور مصطفى وزيري نيابة عن وزير السياحة والآثار معرض الآثار الغارقة بقاعة مكتبة رونالد ريجين الرئاسية بمدينة لوس انجلوس بكاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي نوفمبر 2019 افتتح العناني معرض آثار الملك توت عنخ آمون "كنوز الفرعون الذهبي" بقاعة Saatchi Gallery بلندن.

وعن معرض لندن الأخير قال محمد عثمان رئيس غرفة السياحة الثقافية في الأقصر، إن هذا المعرض تحديدًا كان له أبلغ الأثر في عودة رحلات الشارتر الانجليزية للأقصر، حيث شارك المعرض في الترويج السياحي لمصر بشكل ملحوظ للغاية.

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المعارض الداخلية

كانت أبرز المعارض الداخلية، في 16 أبريل 2019، افتتح وزير الآثار معرضًا مؤقتًا بالمتحف المصري بالقاهرة عن حفائر البعثة المصرية الألمانية بمنطقة تونا الجبل بالمنيا، وفي 4 فبراير افتتح العناني معرضًا مؤقتًا بالمتحف المصري في القاهرة عن حفائر البعثة الفرنسية الإيطالية المشتركة في منطقة أم البريجات بالفيوم.

وفي 19 يونيو 2019، أقامت وزارة الآثار معرض للآثاث المستوحى من الآثاث المصري القديم ببازار المتحف المصري بالتحرير بالتعاون مع مبادرة الحوار المصري الدنماركي تحت عنوان "المبتكرون الأوائل"، وفي يونيو 2019، افتتاح معرض "الرياضة عبر العصور المختلفة للحضارة المصرية" بالمتحف المصري بالتحرير، وفي 22 يونيو أقيم معرضين للصور والآثار الإسلامية الصينية بمتحف الفن الإسلامي بالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة.

وفي سبتمبر 2019، افتتح وزير الآثار معرضًا بمتحف الأقصرعن نتائج أعمال البعثة المصرية الأمريكية المشتركة لمشروع ترميم جبانة جنوب العساسيف، وفي 26 أكتوبر أقيم المعرض الثالث للفن المعاصر لمؤسسة آرت دي ايجيبت في شارع المعز لدين الله الفاطمي.

وفي 15 نوفمبر 2019 تم افتتاح معرضين مؤقتين بالمتحف المصري بالتحرير عن خبيئات المومياوات والتعليم فى مصر القديمة وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 117 عام على افتتاح المتحف، وفي 18 نوفمبر افتتح وزير الآثار معرض عن أعمال البعثات الاثرية الفرنسية العاملة في مصر، وذلك بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (Ifao).