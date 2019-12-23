مصر | بسبب خلافات عائلية.. مسجل خطر يشعل النار في سيارة زوج طليقته بالمطرية

تمكن ضباط مباحث القاهرة، القبض على عاطل أشعل النار فى سيارة زوج طليقتة بالمطرية.

تلقىت مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المطرية مفادة تلقى بلاغ من شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة بشارع محمود هويدي بمنطقة عين شمس الغربية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بسيارة ملاكي ملك س. س، 53 عام، بالمعاش مما أدى لحدوث تلفيات بها عبارة عن إحتراق السيارة من الداخل "دون إصابات" وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الأهالي.

بسؤال كلًا من مالك السيارة وزوجته ع ش، 40 سنة، ربة منزل أيدا ما جاء بالفحص واتهما طليق الأخيرة ش. م، 47 سنة، عاطل بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية بينهما، بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء إرتكابها.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه، وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة.