شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تُقيل الرئيس التنفيذى للشركة بعد أزمة حوادث طائرات "ماكس 737" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة بوينج عملاق صناعة الطائرات الأمريكية، إقالة دينيس مويلينبيرج الرئيس التنفيذي وذلك خلال اجتماع للشركة، فى محاولة لـ"لجلب الثقة"، فى أعقاب حادثتى تحطم طائرة من طراز 737-MAX، وفقا لما نشره موقع يورو نيوز.

وقالت الشركة إنه سيتم استبدال مولينيبرج بالرئيس الجديد ديفيد كالهون بداية من 13 يناير المقبل، وذكرت الشركة أن الرئيس التنفيذى القديم سيترك أيضا منصبه في عضوية مجلس إدارة الشركة.

وقالت بوينج في بيان: "قرر مجلس الإدارة أن التغيير في القيادة كان ضروريًا لاستعادة الثقة فى تقدم الشركة لأنها تعمل على إصلاح العلاقات مع الجهات التنظيمية والعملاء وجميع أصحاب المصلحة الآخرين".

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وأضاف البيان، أن شركة بوينج ستعمل على التزام يتعهد بالشفافية الكاملة، بما فى ذلك التواصل الفعال والاستباقى مع الهيئات التنظيمية وشركات الطيران.

وفي نفس السياق كشف بيان الشركة أن "كالهون" لديه خبرة كبيرة فى مجال الطيران وسجل حافل من القيادة الناجحة.

وقال ديفيد كالهون: "أنا أؤمن بشدة بمستقبل بوينج وطائرة 737 ماكس"، مضيفا: "يشرفني أن أقود هذه الشركة الرائعة والموظفين المتفانين البالغ عددهم 150 ألف والذين يعملون بجد من أجل خلق مستقبل الطيران"