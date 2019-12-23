شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار طارق أبو زيد يفوز بعضوية نادى القضاة بعد دخوله الانتخابات لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد المستشار طارق أبو زيد، الفائز بعضوية نادى القضاة فى الانتخابات التى اجريت قبل يومين، على 2373 صوتا، رغم خوضه الانتخابات لأول مرة عن عن عن مقاعد المستشارين .

وحاز المستشار طارق أبو زيد، على ثقة اعضاء النيابة العامة والمستشارين، نظرا للخدمات التى قدمها للقضاة طوال تاريخه فى العمل العام، حيث كان يشغل منصب المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة ويتولى الأن منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو المكتب الفنى لمحكمة الاستئناف .

ووجه المستشار طارق أبو زيد الشكر لكل زملائه من اعضاء النيابة العامة والمستشارين على ثقتهم فيه .

وكانت نتيجة انتخابات نادى القضاة جاءت، وفق ما أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار المحمدى قنصوة كالتالى::

- فوز المستشار محمد عبد المحسن بولاية ثانية لرئاسة نادى القضاة بحصوله على 2627 صوتا.

وفاز 15 قاضيا من قائمة المستشار عبدالمحسن فى الانتخابات على باقى مقاعد مجلس الإدارة، فيما فاز المستشار محمود زيدان (مستقل) عن مقعد رؤساء المحاكم، وجاءت النتيجة كالتالى:

- فوز المستشار أبوالمجد عيسى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق بمقعد المتقاعدين، وحصل على 2541 صوتا.

وفاز عن مقاعد المستشارين كلا من :

- المستشار أبوالحسين فتحى قايد نائب رئيس محكمة النقض ( 2677 صوتا).

- المستشار محمد صبحى خليفة رئيس محكمة الإستئناف (2591 صوتا).

- المستشار طارق أبوزيد رئيس محكمة الاستئناف (2337 صوتا).

- المستشار رضا محمود السيد المستشار بمحكمة النقض (2764صوتا).

- المستشار حازم رسمى المستشار بمحكمة الاستئناف ( 2747 صوتا).

وفاز عن مقاعد رؤساء المحاكم كلا من :

- المستشار حمدى عبدالتواب، رئيس محكمة ( 2382صوتا)

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- المستشار شادى خليفة، رئيس المحكمة ( 2620 صوتا)

- المستشار أحمد سمير الجمال، رئيس المحكمة (2374 صوتا)

- المستشار محمود زيدان، رئيس المحكمة (2850 صوتا)- مستقل

- المستشار محمد بهاء جمال الدين، رئيس محكمة ( 1203 صوتا).

وفاز عن مقاعد النيابة العامة كلا من :

- المستشار أسامة الصيرفى المحام العام بنيابة النقض ( 2208صوتا)

- المستشار محمود الميرغنى المحامى العام بنيابة النقض ( 3114 صوتا)

- المستشار حازم أبوسديرة المحامى العام بنيابة النقض ( 3419 صوتا)

- المستشار محمد هانى عبدالجابر رئيس النيابة ( 3231 صوتا)

- المستشار محمد فاروق وكيل النائب العام ( 1355صوتا)