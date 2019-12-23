شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: إقبال كثيف على معرض الكتاب بمحافظة دمياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد معرض الكتاب بمسجد البحر بمحافظة دمياط اليوم الاثنين، إقبالا كثيفا على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع فى إصدارات وزارة الأوقاف.

وأكدت الاوقاف، أن المعرض يشتمل على شنطة الإمام بقيمة ( 100 جنيه فقط ) وتحتوى على الكتب، وذلك فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف، وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.