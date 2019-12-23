"البحوث الإسلامية" يبدأ سلسلة ورش عمل "صناعة المفتية" لواعظات الأزهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجمع البحوث الإسلامية ورشة عمل لواعظات الأزهر الشريف للتدريب العملى على الفتاوى النسائية بعنوان "صناعة المفتية"، وذلك بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، طبقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية للواعظات، لدعم الدور التوعوى الشامل لهن، والاهتمام بتنمية المهارات الشخصية التى تؤهلهن للمشاركة الفعّالة فى مختلف الفعاليات التى ينظمها الأزهر الشريف.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد أن التدريب العملى على الفتوى يستهدف كيفية التعامل مع النصوص الشرعية، وإسقاطها على الواقع الذى يعيشه الناس بشكل يراعى اختلاف الزمان والمكان والحال والعرف والأشخاص، ويبين قواعد وأصول الفتوى.
أضاف عيّاد أن تدريب واعظات الأزهر الشريف يأتى تلبية لاحتياجات المجتمع للعنصر النسائى فى مجال الإفتاء، خاصة فيما يتعلق ببعض الفتاوى التى تتسم بالخصوصية النسائية، وتأهيل الكوادر النسائية للفتوى؛ حتى تستطيع المفتية أن تراعى حال السائل بما يعين على تحديد الفتوى، فضلًا عن الجوانب النظرية التى تتعلق بالفتوى كصناعة مهمة يجب الإلمام بها بشكل منهجى، مشيرا إلى أنه يشرف على تنظيم هذه الورش الدكتورة إلهام شاهين مساعد الأمين العام لشئون الواعظات، بالتنسيق مع لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر.
وأوضح الأمين العام أن التدريب يستهدف إعداد كوادر متميزة يتوافر فيها الشروط اللازمة للإفتاء، لأن الفتوى صناعة تحتاج إلى إعداد وتأهيل وتدريب مستمر على المستجدات والقضايا المعاصرة وفقه النوازل ومقتضى الواقع، بما يلبى احتياجات الناس المعرفية حسب الأحوال والعرف والمآل.
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