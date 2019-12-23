شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أكاديمية البحث العلمى والاتصالات يفتتحان معمل مصر لإنترنت الأشياء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح صباح اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا معمل مصر لإنترنت الأشياء بالقرية الذكية وقد تبنت الأكاديمية مشروع إنشاء معمل مصر لإنترنت الأشياء والذى تم التعاقد عليه فى 2017 بتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بما يزيد عن مليون ونصف جنيه .

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وذكر بيان صادر عن اكاديمية البحث العلمى أن معهد تكنولوجيا المعلومات ساهم فى التمويل بما يزيد على 500 ألف جنيه، وبعد ما يقرب من 3 سنوات من العمل المتواصل ومع استكمال جميع المحاور بالمشروع أصبح باكورة هذا المجهود هو هذا المعمل الذى أصبح جاهزًا لاستقبال الدراسين من الخريجين و الطلبة والشركات العاملة فى مجال تطبيقات إنترنت الأشياء بمقر معهد تكنولوجيا المعلومات بالقرية الذكية.

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وفى كلمته أوضح رئيس أكاديمية البحث العلمى الدكتور محمود صقر، أن الأكاديمية تتبنى مشروعات بحوث وتطوير وابتكار وبحوث تطبيقية وحلول تكنولوجية اقتصادية قابلة للتطبيق لمجابهة التحديات والمشاكل الملحة فى المجالات المختلفة، وذلك ضمن الخطة التنفيذية لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمعتمدة من مجلس الأكاديمية وتنفيذا لاستراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وكان النداء الأول قد أعلن فى 2015، وقد تم تنفيذ معظم مشروعاته وحققت بعض الأهداف المرجوة وخاصة فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

والجدير بالذكر أن المعمل يهدف إلى فهم وتعلم وممارسة مهارات إنشاء برامج وتطبيقات إنترنت الأشياء باستخدام الأجهزة المادية المكونة لأنترنت الأشياء بما فى ذلك من حساسات (sensors)، بوابات نقل معلومات الأشياء (gateway)وأجهزة تحكم فى الأشياء وما يحتاجه تنفيذ تطبيقات انترنت الأشياء من فهم لمبادئ عمل شبكه إنترنت الأشياء وادواتها وبروتوكول الاتصال (الاتفاقيات الفنية للاتصالات) فيما بين الحساسات وأجهزة التحكم المتصلة بالشبكة.