شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يبحث الترتيبات النهائية لحفل «عيد العلم الـ16» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الإثنين، اجتماعًا مع اللجنة المنظمة لاحتفالية عيد العلم التي تقيمها الجامعة غدًا لتكريم مجموعة من علمائها ومفكريها وباحثيها الحاصلين على جوائز الدولة والجامعة، وذلك لبحث الترتيبات النهائية للحفل.

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واستعرض الخشت الترتيبات الخاصة بالاحتفالية التي تتضمن خروجها على الوجه الأكمل الذي يليق باسم جامعة القاهرة وعراقتها وعلمائها الأجلاء، بما يضمن انتظام عملية استقبال المكرمين بدءً من استقبال المكرمين والتقاط الصور التذكارية لمجلس الجامعة والمكرمين وموكب مجلس الجامعة، وتوزيع الجوائز على المكرمين، ثم الاستعداد للحفل الفني الذي تحييه المطربة مروة ناجي.

وشدد رئيس جامعة القاهرة خلال الاجتماع على ضرورة توزيع كافة الأدوار وإسناد المهام بشكل دقيق على الأفراد بما يضمن إخراج حفل عيد العلم بشكل متميز.

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور محمد الخشت، خلال احتفالية عيد العلم الـ 16، حصاد جامعة القاهرة في المجالات العلمية المختلفة وحصولها على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية داخل التصنيفات والمؤشرات الدولية المرموقة.