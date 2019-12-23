شكرا لقرائتكم خبر عن «الفقي»: مصر لا تعرف الطائفية.. والحديث في الشأن العام مفتوح أمام الكافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن الأديان براء من الجرائم التي ترتكب باسم الدين، وأن الحديث في الشأن العام مفتوح أمام الكافة طالما أن هناك التزاما بالوطنية المصرية، ولكن يظل الحديث في الدين للعلماء.

جاء ذلك في افتتاح الحلقة النقاشية التي أقامتها مكتبة الإسكندرية اليوم بعنوان «مسؤولية الحديث في الشأن العام (الإسلام والسياسة)»، وشارك فيها عدد كبير من العلماء، ورجال الدين، والمثقفين والإعلاميين.

وأكد «الفقي» أن «مصر لا تعرف الطائفية التي تتجذر في دول أخرى، وتخلف الصدامات بين الطوائف آلاف القتلى والجرحي، أما المسلمون والمسيحيون في مصر فهم أخوة، من دم واحد، لا تعرف العلاقات بينهم أية ثأرات تاريخية».

ومن جانبه، تناول الأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي، مفهوم الشأن العام من زاوية مصالح البلاد، واللجوء إلى رأي المتخصص في مجال تخصصه، مضيفا أن الشأن العام يحتاج إلى بناء المواطن، وإتاحة وسائل المعرفة من مصادرها الحقيقية، واحترام حقوق وحريات الأفراد، وغرس روح المواطنة، وإبراز الإنجازات والمشروعات التي تتحقق، والتوعية بمخاطر الفكر المتطرف.

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وتحدث في الحلقة النقاشية كوكبة من المفكرين والعلماء والشخصيات العامة، حيث أشارت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية وعضو مجلس النواب، إلى تكريم الله للإنسان، في الوقت الذي تستغله الجماعات التي تتخذ الدين ستارا لتحقيق مآرب سياسية.

ودعا الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، إلى أهمية أن يشمل الخطاب الديني توقيرا للأديان، واحترام دين الآخر، والتحلي بروح المسئولية والمواطنة. فيما لفت الوزير السابق منير فخري عبدالنور إلى أهمية أن يراعي الخطاب الديني الوحدة الوطنية سواء كان إسلاميا أو مسيحيا.

وأشار الكاتب حلمي نمنم، وزير الثقافة السابق، إلى أن مشروع الإسلام السياسي غير قابل للنجاح والاستمرار، لأنه ينطوي على أفكار متناقضة وغير سوية، وتابع: أن «الإخوان المسلمين هو نسخة من مذهب ولاية الفقية لدى الشيعة، حيث استبدلت المرشد بالفقيه».

بدوره، أكد الدكتور عبدالمنعم المشاط، أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة القومية الحديثة تقوم على الفصل بين الدين والدولة، وليس معاداة الدين، داعيا إلى تواصل أفضل مع أفراد المجتمع، ولاسيما الأجيال الشابة بهدف نقل أفكار التقدم والمواطنة والتسامح على نطاق واسع. فيما قال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، إن الشأن العام هو المظلة التي تندرج تحتها المصالح الخاصة، والرؤى الفردية، مشيرا إلى أن الأزهر يشارك في الشأن العام من خلال العديد من المبادرات منها بيت العائلة الذي يعزز ثقافة المواطنة، والعلاقات بين أبناء الوطن الواحد.

وبدأت الحلقة النقاشية بعرض فيلم تسجيلي قصير عن جرائم جماعات الإسلام السياسي التي استهدفت مصر وشعبها. ويعد هذا اللقاء ضمن مشروع «إعادة إحياء كتب التراث»، الذي تشرف عليه الدكتورة الشيماء الدمرداش العقالي، والذي سبق أن عقد ندوة عن العلاقة بين الدين والدولة نشرت أعمالها لاحقا في كتاب منذ عدة أشهر.