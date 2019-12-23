مستثمرون: السياحة قادرة على النمو والازدهار رغم تداعيات السنوات العجاف

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خبراء ومستثمرو السياحة المشاركون في جلسة السياحة بمؤتمر الاهرام الاقتصادى الرابع الذي عقد تحت عنوان«الاقتصاد الرقمي وآفاق النمو»أن السياحة قادرة على النمووالازدهار رغم تداعيات السنوات العجاف التي تعرضت فيها السياحة لأسوأ أزمة في تاريخها نتيجة لانحسار الحركة الوافدة لمصر من أهم الدول المصدرة للسياحة عقب تداعيات ثورة 25 يناير 2011.

وقال سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر إن رغم مرور صناعة السياحة بظروف سيئة منذ عام ٢٠١١ وحتي حادث سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر 2015 وما تبعها من تداعيات سلبية إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن السياحة قادرة على النمو والازدهار بدليل زيادة الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع وارتفاع الطاقة الفندقية خلال هذه السنوات العجاف.

وأضاف حويدق أن مبادرة البنك المركزي الأخيرة لدعم القطاع السياحي وصلت نسبة الفائدة فيها لنحو ١٢% في حين أن نسبة الفائدة على قرض البنك تصل إلى ١٣.٥% متسائلا أين الفرق ؟.

وطالب نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر من ممثلي البنك المركزي بتخفيض نسبة الفائدة لـ ١٠% مثلما كانت في المبادرة الأولي التي تم اقرارها في عام 2017 بتخصيص 5 مليار دولار لتطوير وصيانة الفنادق والمنشأت السياحية. واضاف انه يجب منح تسهيلات لقطاع السياحه في مصر حتى يتعافى نهائيا كما يجب تفعيل المجلس الاعلى للسياحة بالتعاون مع الغرف السياحية ليتم مواجهه تلك المشاكل التي تعرقل النمو السياحى.

وقال ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن القطاع السياحي بالتحديد أكبر داعم للدولة ويمكن من خلاله أن تصبح مصر من أغني الدول في المنطقة إذا ركزت على السياحة لآن هذه الصناعة تأتي من خلالها العملة الصعبة في الحال.

وأضاف تركى أن القطاع يعاني من تداخل وتشابك العديد من الجهات الحكومية معه والتى بدورها تفرض رسوم وضرائب مرتفعة للغاية بدون سند أو قانون بالاضافة إلى انه لا يوجد رؤية مستدامة للقرارات التي تصدر من هذه الجهات ...مشيرا إلى إن هناك نحو 20 وزارة متداخلة مع السياحة وتتسب في وضع العراقيل أمامها مما يؤثر عليها بالسلب ويتسبب أيضا في انخفاض التدفقات السياحية .

وأشار إلى أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي تؤكد على دعم القطاع وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ولفت نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن مبادرة البنك المركزيالاخيرة لدعم القطاع السياحي ليست مبادرة في صالح القطاع لأنها لا تعطي المستثمرين التسهيلات الكافية بدليل أن فوائدها مرتفعة عن المبادرة الاولى .

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وأكد تركى أن العاملين بالقطاع عانوا منذ عام 2011 من أزمات عديدة وتفاقمت خسائرهم وهناك العديد من المنتجعات والفنادق بحاجة إلى تطوير وصيانة حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين ولذا يجب تخفيض نسبة الفائدة على القروض المخصصة لتطوير منشأتهم لكي يستفيد القطاع ويوعود مجددا القاطرة الاولى للتنمية السياحية.

وقال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة الشركات أن أهم التحديات التي تواجه قطاع السياحة في الوقت الحالى هو التحول الرقمى ومسايرة التطورات التكنولوجية الحديثة في هذا المجال .مؤكدا أن التوجه الذي تسعى إليه الدولة حاليا طبقا لتوجيهات القيادة السياسية هو التحول نحو الرقمنة والذى يمثل فرصة عظيمة لمصر حيث تتحرك الدولة بقوة في هذا الاتجاه الذي يمثل الحاضر والمستقبل الذي يجب أن نمضى فيه جميعا .

أضاف فاروق إن هناك نحو 40 مليون مواطن مصري يستخدمون الانترنت بهدف التسوق، منهم نسبة 35% يحققون عمليات شراء فعلية، لافتا إلى أن 80% من حجوزات السفر داخل مصر تأتي من خلال إحدي مواقع الحجز الإلكتروني بوكينج.

وأضاف فاروق، أن هناك بروتوكولا سيتم تفعيله بالتعاون مع اتحاد الصناعات ويهدف البروتوكول لمساعدة شركات السياحة على التعامل مع مطوري البرامج التكنولوجية محليا ودوليا.

وأوضح أن البروتوكول يأتى في إطار خطة غرفة شركات السياحة لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية والتحول الرقمي.ولفت إلى أن خلال شهر يناير المقبل 2020 سيتم تفعيل هذه الخطة لمواكبة تطورات السوق وكيفية التعامل مع المواطن المصري. منوها إلى أهمية التحول الرقمي وضرورة تغييرأساليب التعامل مع المواطن من خلال شركات السياحة.

واكد طارق شلبى نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم على ضرورة اهتمام الحكومة بتذليل جميع العقبات التي تعرقل النمو السياحى خاصة الرسوم والضرائب التي تفرض على القطاع بدون سند أو قانون.مشيرا إلى ان السياحة عانت طوال اكثر من ٧سنوات من انحسار شديد في الحركة الوافدة لمصر ولذا فانها تحتاج للمساندة الحقيقية حتى تتعافى تماما وتستطيع مصر ان تحصل على نصيب عادل من حركة السياحة العالمية.

كما طالب شلبى بضرورة الاهتمام بالسياحة الداخلية لانها حائط الصد القوى للقطاع وقت الازمات ..مشددا على ضرورة حل مشكلة ارتفاع اسعار الطيران الداخلى لأنه اهم معوقات زيادة حركة السياحة الداخلية في مصر..لافتا إلى ان معظم الدول السياحية الكبرى في العالم تعتمد على السياحة الداخلية بنسبة كبيرة نظرا لسهولة وسائل النقل الداخلية بين مقاصدها السياحية.

وطالب الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة بضرورة مراجعة التشريعات السياحية القديمة لتتناسب مع التغيرات التي تحدث عالميا في قطاع السياحة .مشيرا غلى ضرورة مواكبة شركات السياحة للتطورات التكنولوجية الحديثة حتى تستطيع المنافسة والا فستخرج من السوق السياحى تماما.واكد هانى بيتر على ضرورة تكثيف عمليات التدريب على أساليب التسويق الحديثة «الديجيتال ماركتنج».

وأشار إلى انه يشفق على وزير السياحة والآثار الجديد الدكتور خالد العنانى خاصة أن تركة قطاعى السياحة والآثار كبيرة للغاية لكنه متفائل بقدرة الوزير على قيادة السفينة لبر الأمان واستعادة حركة السياحة لعافيتها مجددًا، وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن السياحة المصرية بدأت تتجاوزتداعيات السنوات العجاف التي مرت بها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن الارقام التي حققتها الحركة السياحية الوافدة لمصر يؤكد حالة الرواج والانتعاش التي تمر بها السياحة حاليا نتيجة للاستقرار الذي يسود البلاد والدعم الحكومى وكذا السياسات الناجحة التي يسير عليها القطاع خلال العام الحالى وأيضا الإشادات العالمية التي حظيت بها السياحة المصرية خلال الشهور الأخيرة.