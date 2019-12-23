شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تحيي حفلًا فنيًا بجامعة القاهرة.. و«الخشت» يُعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيت الفنانة كارمن سليمان، الإثنين، حفلًا فنيًا على مسرح قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، ضمن فعاليات الموسم الثقافي والفني للجامعة، بحضور الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والنواب وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

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وقال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة حريصة على تقديم الفن الراقي لطلابها لدوره في تطوير العقل وبناء الوجدان لأنه يسهم في عودة الروح المصرية الأصيلة موضحًا أن الفن له تأثير كبير في تطهير الواقع، مشيرًا إلى الانتهاء من تشكيل فريق أوركسترا موسيقي لأول مرة بجامعة القاهرة من طلبة وطالبات الجامعة الموهوبين من مختلف الكليات.

ووجهت كارمن سليمان الشكر للدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لاستضافتها لإقامة حفل غنائي تحت قبة الجامعة، قائلة: أشعر بسعادة كبيرة لتقارب السن بيني وبين الطلاب مما يتيح لي حرية أكبر في التفاعل معهم.

وقدمت «سليمان» مجموعة متنوعة من أغانيها، والتي تفاعل معها الطلاب، ومنها «حبيبي مش حبيبي» و«كلام كلام» و«لما تشوفك عيني» وغيرها من الأغاني، حيث حرص آلاف من طلاب الجامعة على حضور الحفل، وشهدت القاعة إقبالًا كبيرًا من الطلاب الذين تفاعلوا مع الأغاني.

المطربة كارمن سليمان تحيي حفلًا فنيًا ضمن فعاليات الموسم الثقافي و الفني لجامعة القاهرة

المطربة كارمن سليمان تحيي حفلًا فنيًا ضمن فعاليات الموسم الثقافي و الفني لجامعة القاهرة