شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الهجرة والرياضة يبحثان التعاون في «مراكب النجاة» و«الكيانات المصرية بالخارج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحثت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التعاون في مبادرة «مراكب النجاة»، التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، في شرم الشيخ، بالإضافة لتنظيم فعاليات رياضية على هامش المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، التي تنظمه وزارة الهجرة منتصف 2020.

وأوضحت «مكرم» أن تكليف رئيس الجمهورية للوزارة، بالبدء في مبادرة «مراكب النجاة» نابع من اهتمامه بالمواطن المصري، والحرص على توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة لخلق فرص عمل بتقديم التدريب والدعم للشباب في مختلف المجالات؛ للاستفادة من طاقاتهم في بناء الوطن.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة حريصة على إشراك مؤسسات الدولة المختلفة في مبادرة «مراكب النجاة»، وتأتي وزارة الشباب والرياضة في مقدمة المؤسسات، حيث «نستهدف مشاركة نجوم الرياضة المصرية كسفراء في هذه الحملة لما لديهم من تأثير إيجابي على أوساط الشباب، ونستطيع سويا الوصول لأكبر شريحة مستهدفة من هذه الحملة».

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وأشارت إلى أن الوزارة تعمل في المرحلة الحالية أيضا على الإعداد المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، والمقرر له منتصف العام المقبل 2020، وتتطلع الوزارة لتنظيم عدد من الفعاليات المختلفة ومن بينها تنظيم فعاليات رياضية على هامش المؤتمر يشارك به المصريون بالخارج، وتأتي هذه الفعاليات الرياضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الرياضة.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الاستعداد للتواصل مع اللاعبين للمشاركة في مبادرة «مراكب النجاة» التي تتولاها وزارة الهجرة بتكليف من الرئيس، وتقديم سبل الدعم اللازم من خلال مشاركة عدد من نجوم ورموز الرياضية المصرية في الحملة، مما سيساهم في تحقيق الهدف من المبادرة.

وأضاف «صبحي» أنه «سيجري التنسيق والإعداد مع وزارة الهجرة من أجل تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية على هامش المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، ويعد هذا التعاون فرصة جيدة لربط الشباب المصري بالخارج بوطنهم، كما أننا نستهدف إشراكهم في المسابقات والأنشطة الرياضية التي تقام بمصر».

واتفق الوزيران على تنظيم كأس الجاليات المصرية بالخارج لكرة القدم على هامش المؤتمر، ليشارك به المصريون من مختلف دول العالم، وسيتم الإعلان عن نظام البطولة وكيفية الاشتراك والتسجيل بها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة الهجرة.