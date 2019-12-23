شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» لنائب: «ممكن أكون شرس جدًا لكن لساني لا يُطاوعني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، النائب محمد عطا سليم، بسبب محاولة الأخير الحصول على الكلمة أثناء الجلسة العامة بطريقة اعتبرها رئيس البرلمان مخالفة لللائحة، للتعليق على قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد غلق باب المناقشة.

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ووجه «عبدالعال» حديثه للنائب الذي أصر على طلب الكلمة، منفعلاً قائلا: «على فكرة ممكن أكون شرس جدًا، وعندي القدرة على ذلك، ولكن لساني لا يُطاوعني ولا أسمح لنفسي بذلك».

وتابع «عبدالعال»: «أعرف أن هناك حماس للنواب وأن الانتخابات قادمة، والجميع يسعى لتيسير مواقف تساعده في الانتخابات البرلمانية القادمة، وهذا حق مشروع، ولكن الحقوق تؤخذ بالأدب معلش».

وطالب رئيس البرلمان من النائب، بالالتزام بغلق باب المناقشة، وقال: «إذا كان النائب مقتنع بطريقة التزعيق فهو حر»، واستكمل حديثه للنائب: «يا ابنى التزم حدود اللياقة في التعامل مش كده يعنى كده تسئ لنفسك».