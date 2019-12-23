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وزير الزراعة يبحث حل مشاكل تقنين الأراضي مع محافظ الوادي الجديد

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متولي سالم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تسهيل إجراءات التقنين على المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة، وذلك في إطار حرص الحكومة على استرداد أملاك الدولة وتسهيل إجراءات تقنين الأراضي على المواطنين

أصدر «القصير» توجيهاته إلى الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بسرعة إنهاء الاجراءات وتذليل كافة العقبات تيسيرا على المواطنين، موضحا أنه بحث أيضا مع «الزملوط» العديد من الملفات الزراعية المشتركة بين المحافظة والوزارة.

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