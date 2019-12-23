شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الغرف التجارية: «مبادرة السيسي» ترفع معدلات الإنتاج وتحفز على الاستهلاك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكّد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة على المشاركة الفعالة من منتسبي اتحاد الغرف التجارية من محال وسلاسل ومراكز تجارية ومنافذ توزيع للمصنعين في كافة ربوع مصر.

وقال «العربي» في كلمته خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة الإسماعيلية، الإثنين، لمناقشة برنامج مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع المحال والسلاسل والمراكز التجارية والمصانع التي لديها فروع للمشاركة في المبادرة.

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وتأتي جولة المهندس إبراهيم العربي في الإسماعيلية بعد ساعات قليلة من جولته بأسوان لنفس السبب، والتي بدأت السبت، وانتهت الأحد.

ونظم مجلس إدارة غرفة الإسماعيلية احتفالية بقصر الثقافة بالمحافظة حضرها عدد كبير من التجار والمواطنين، استكمل رئيس اتحاد الغرف التجارية فيها توضيح أهداف المبادرة وانعكاسها على الشارع المجتمعي، ورد على كثير من التساؤلات والاستفسارات التي تتعلق بالمبادرة.

وشدد ( العربي) على أن من ضمن أهداف المبادرة تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو وتوفير بيئة اقتصادية ملائمة وتشجيع المواطنين بمختلف فئاتهم وقدراتهم المالية وشرائحهم المجتمعية على شراء المنتج المحلي بشكل عام، والسلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة بصفة خاصة بهدف تحفيز مكون الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي بجانب تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها مع زيادة كمية السلع المباعة من خلال المحال والمراكز والسلاسل التجارية وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة التي سيطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال أيام وتستمر لمدة ٦ شهور تستهدف أيضًا التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أجل مستقبل أفضل لأبناء مصر، مشيرًا إلى الدور المهم للغرف التجارية على مر العصور في مساندة المواطنين سواء في الأيام العادية أو أثناء المواسم وأي أحداث مستجدة على الشارع المجتمعي، وتعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى التي تمثلها الغرف التجارية على مستوى الجمهورية القاعدة الأساسية لاقتصاد بلدنا القومي.