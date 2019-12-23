شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليون جنيه لرفع كفاءة سيارات النظافة بالدقهلية.. والمحافظ يُعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه تم اعتماد 35 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية، لرفع كفاءة سيارات النظافة بالمحافظة.

وأضاف «مختار» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ستنفذ أعمال الصيانة على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل 75 سيارة بمختلف الانواع 5 طن و10 طن و20 طن، وعدد 200 جرار بمختلف الانواع «روسي روماني نصر» وكذلك رفع كفاءة ٦٠ مقطورة رفع قمامة، والمرحلة الثانية سيتم رفع كفاءة ٧٣ سيارة بمختلف الانواع و٨٢ جرار و٤٠ مقطورة وعدد ٣ لوادر.

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وعاين المحافظ عدد من سيارات النظافة بعد رفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى لتعظيم الاستفادة من المعدات التابعة للمحافظة، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة.

وأشار إلى تسليم عدد ٢٠ سيارة نظافة بمختلف الانواع اليوم لمراكز ميت غمر وطلخا وجمصة والسنبلاوين وبلقاس ونبروه ومنية النصر وبني عبيد والجمالية بالإضافة إلى حي غرب وشرق المنصورة بالإضافة إلى تسليم ١٠٠ صندوق قمامة ضمن المرحلة الأولى التي تشمل ١٠٠٠ صندوق لدعم منظومة النظافة بالمحافظة.

وأكد «مختار» أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعظيم الاستفادة من جميع معدات النظافة والكوارث المعطلة على مستوي المحافظات ورفع كفاءتها وعودتها للخدمة مرة أخرى، أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلفه بتشكيل لجان لسرعة حصر جميع المعدات بنطاق المحافظة لرفع كفاءتها، مشيرًا إلى أن الدولة تولي ملف النظافة اهتمامًا كبيرًا وتقدم كافة أوجه الدعم للنهوض بمنظومة النظافة بمراكز ومدن وقرى المحافظة لخدمة المواطنين لتعود شوارع الدقهلية في ابهي صورها ولتعود المنصورة عروسا للنيل.

ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز المدن والاحياء بالمتابعة المستمرة لعملية النظافة على مدار اليوم، قائلًا: «لن نتوانى لحظة حتى تحتل الدقهلية الصدارة على مستوي المحافظات«.