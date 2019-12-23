شكرا لقرائتكم خبر عن 35 مليون جنيه لرفع كفاءة سيارات النظافة في الدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه تم اعتماد 35 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية، لرفع كفاءة سيارات النظافة بمحافظة الدقهلية، حيث تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أعمال الصيانة على مرحلتين المرحلة الأولى تشمل 75 سيارة بمختلف الأنواع 5 طن و10 طن و20 طن، وعدد 200 جرار بمختلف الأنواع، وكذلك رفع كفاءة ٦٠ مقطورة رفع قمامة، والمرحلة الثانية سيتم رفع كفاءة ٧٣ سيارة بمختلف الأنواع و٨٢ جرارا و٤٠ مقطورة وعدد ٣ لوادر.

وعاين «مختار»عددا من سيارات النظافة بعد رفع كفاءتها ضمن المرحلة الأولى لتعظيم الاستفادة من المعدات التابعة للمحافظة، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات والصيانة بالمحافظة.

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وأشار المحافظ إلى تسليم عدد ٢٠ سيارة نظافة بمختلف الأنواع، الاثنين، لمراكز ميت غمر وطلخا وجمصة والسنبلاوين وبلقاس ونبروه ومنية النصر وبني عبيد والجمالية، بالإضافة إلى حي غرب وشرق المنصورة، فضلا عن تسليم ١٠٠ صندوق قمامة ضمن المرحلة الأولى التي تشمل ١٠٠٠ صندوق لدعم منظومة النظافة بالمحافظة.

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتعظيم الاستفادة من جميع معدات النظافة والكوارث المعطلة على مستوي المحافظات ورفع كفاءتها وعودتها للخدمة مرة أخرى، وأن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كلفه بتشكيل لجان لسرعة حصر جميع المعدات بنطاق المحافظة لرفع كفاءتها، مشيرا إلى أن الدولة تولي ملف النظافة اهتماما كبيرا وتقدم كافة أوجه الدعم للنهوض بمنظومة النظافة بمراكز ومدن وقرى المحافظة لخدمة المواطنين لتعود شوارع الدقهلية في ابهي صورها ولتعود المنصورة عروسا للنيل.

ووجه محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لعملية النظافة على مدار اليوم، وقال «لن تواني لحظة حتى تحتل الدقهلية الصدارة على مستوي المحافظات».

تطوير منظومة النظافة بالدقهلية

تطوير منظومة النظافة بالدقهلية

تطوير منظومة النظافة بالدقهلية

تطوير منظومة النظافة بالدقهلية

تطوير منظومة النظافة بالدقهلية

تطوير منظومة النظافة بالدقهلية

تطوير منظومة النظافة بالدقهلية

تطوير منظومة النظافة بالدقهلية

تطوير منظومة النظافة بالدقهلية

تطوير منظومة النظافة بالدقهلية

تطوير منظومة النظافة بالدقهلية

تطوير منظومة النظافة بالدقهلية