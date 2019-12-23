شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يلتقي «مكرم» لمناقشة إطلاق مبادرة «مراكب النجاة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الإثنين، السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بديوان عام الوزارة، وذلك ضمن الاجتماعات التمهيدية لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة»، التي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاقها، ضمن توصيات منتدى شباب العالم، الذي عقد في شرم الشيخ، في الفترة من 14 حتى 17 ديسمبر الجاري.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بتضمين المناهج الدراسية سواء المناهج المطورة أو القديمة ما يوضح مخاطر الهجرة غير الشرعية، والعقبات التي قد تودي بحياة المهاجرين، فضلًا عن الاهتمام بالتعليم الفني وجودته، لضمان تخريج دفعات لديها المهارة الكافية، بما يلبي احتياجات سوق العمل، ويوفر الفرص الآمنة للشباب.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى لإضافة أنشطة وتدريبات محفزة وتعريفية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة بمراحل التعليم المختلفة؛ ما يساعد على تعريف أبنائنا بهذه المخاطر، ويدفعهم إلى البدائل الآمنة.

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من جانبها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، أن التعليم له دور كبير في بث الأفكار الإيجابية، ومنع استقطاب الشباب تجاه الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أن لقاء اليوم يأتي إيمانًا بدور وزارة التربية والتعليم في تبني الأطر العلمية التي تجابه الظاهرة.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن حملة مراكب النجاة، تهدف إلى خلق فرص بديلة للشباب، والاهتمام بالتدريب على الحرف الفنية والمشروعات الصغيرة، فضلًا عن الاهتمام بالتعليم الفني، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة.

واتفق الطرفان خلال الاجتماع على تشكيل لجنة بين وزارتي الهجرة والتعليم؛ تعنى بتدريب طلاب التعليم الفني على الحرف التي تحتاجها الدول المستقبلة للهجرة الآمنة، والاستفادة من تجربة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتوفير حقيبة تدريبية للطلاب بشأن موضوعات الهجرة غير الشرعية، بالتعاون مع اليونيسيف، وكذلك تجربة وزارة الهجرة بإعداد مدربين من المعلمين في مدارس المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

حضر اللقاء، كل من الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين والتعليم العام، والدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج التعليمية.