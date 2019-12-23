شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات يشارك فى ورشة عمل إقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الاثنين، فاعليات ورشة العمل الإقليمية، التى تنظمها المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، حول موضوع "التعلم الإلكترونى"، والتى تستضيفها الأمانة العامة للمنظمة بتونس حتى يوم 27 ديسمبر الجارى.

ويشارك الجهاز المركزى للمحاسبات، بوفد خلال ورشة العمل الإقليمية والتى يتوقع أن تساهم فى رفع مستوى القدرات المهنية لأعضاء المنظمة العربية على الصعيد الدولى، وتتمثل الأهداف الرئيسية للورشة فى تكوين مجموعة من أخصائى التعلم الإلكترونى لدعم الأجهزة الأعضاء وإقليم الأرابوساى ومبادرة تنمية الانتوساى فى مجال مبادرات التعلم الإلكترونى.

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