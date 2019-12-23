المركزى للمحاسبات يشارك فى ورشة عمل إقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت اليوم الاثنين، فاعليات ورشة العمل الإقليمية، التى تنظمها المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، حول موضوع "التعلم الإلكترونى"، والتى تستضيفها الأمانة العامة للمنظمة بتونس حتى يوم 27 ديسمبر الجارى.
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