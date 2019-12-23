شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بجامعة الأزهر: على المفسر الإلمام بعلوم اللغة والشريعة والحياة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح العوارى خلال المحاضرة، الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدى لتفسير كتاب الله عز وجل، بأن يكون صحيح الاعتقاد، ومتجردا عن العصبية والهوى، متضلعاً بعدد من العلوم وهى: علم اللغة اشتقاقا وتصريفا وإعرابا، وعلوم البلاغة بيانا وبديعاً، وعلوم السنة والإلمام بالحديث وعلومه رواية ودراية ورجالاً، والإلمام بعلم السيرة النبوية، وبعلم الفقه وأصوله، والإلمام بعلوم أحوال البشر وأعرافهم وتقاليدهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أستاذ بجامعة الأزهر: على المفسر الإلمام بعلوم اللغة والشريعة والحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.