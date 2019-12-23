أستاذ بجامعة الأزهر: على المفسر الإلمام بعلوم اللغة والشريعة والحياة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين فى جامعة الأزهر، على أئمة وخطباء ليبيا المتدربين بمقر المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، محاضرة فى "علم التفسير"، موضحاً أولاً ثمار وأهداف الدورات التي تعقدها المنظمة، لصقل خبراتهم الدعوية، وتمكينهم من الأدوات التي يحتاجون إليها، والأدوات اللازمة للتصدى للفكر المتشدد، وبناء أئمة ملمين بكافة العلوم الإسلامية ، فهذه الدورات التدريبية تهدف إلى توسيع مدارك الطلاب الوافدين وإكسابهم العلوم الشرعية من منابعها الصافية حتي يتسلحوا بهذه المعارف لمواكبة متطلبات قضايا العصر ومستجداته. وأوضح العوارى خلال المحاضرة، الشروط التي يجب توافرها فيمن يتصدى لتفسير كتاب الله عز وجل، بأن يكون صحيح الاعتقاد، ومتجردا عن العصبية والهوى، متضلعاً بعدد من العلوم وهى: علم اللغة اشتقاقا وتصريفا وإعرابا، وعلوم البلاغة بيانا وبديعاً، وعلوم السنة والإلمام بالحديث وعلومه رواية ودراية ورجالاً، والإلمام بعلم السيرة النبوية، وبعلم الفقه وأصوله، والإلمام بعلوم أحوال البشر وأعرافهم وتقاليدهم.

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