وزيرة التضامن تحث العاملين على بذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى الجديدة، على عقد لقاءات مع قيادات الوزارة اليوم الاثنين، لمتابعة جميع الملفات، وحث العاملين على بذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة لخدمة المواطنين خاصة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل . فيما سادت فرحة كبيرة لدى العاملين بالوزارة عقب تولى الدكتورة نيفين القباج، حقيبة الوزارة، خاصة وأنها كانت قريبه منهم وعلى علاقة طيبة معهم خلال توليها منصب نائب الوزيرة للحماية الاجتماعية على مدار الفترة الماضية .



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