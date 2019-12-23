شكرا لقرائتكم خبر عن راكبة أمريكية تشكر مستشفى "مصر للطيران" على إنقاذها من أزمة صحية حادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الراكبة الأمريكية Helen CHioma بالشكر لمستشفى مصر للطيران والعلاقات العامة بشركة الخطوط الجوية، وذلك لسرعة التعامل مع حالتها الصحية الصعبة، حيث كانت تعانى من نزيف شديد وإجهاض حتمى أثناء قدومها على رحلة خطوط مصر للطيران من واشنطن، وتم نقلها إلى المستشفى.

وتم عمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وتم إجراء عملية إجهاض حتمى تحت إشراف الجهاز الطبى بالمستشفى، وخرجت بسلام وغادرت البلاد اليوم بصحة جيدة بصحبة مرافقين من العلاقات العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.