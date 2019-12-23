شكرا لقرائتكم خبر عن راكبة أمريكية تشكر مستشفى "مصر للطيران" على إنقاذها من أزمة صحية حادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت الراكبة الأمريكية Helen CHioma بالشكر لمستشفى مصر للطيران والعلاقات العامة بشركة الخطوط الجوية، وذلك لسرعة التعامل مع حالتها الصحية الصعبة، حيث كانت تعانى من نزيف شديد وإجهاض حتمى أثناء قدومها على رحلة خطوط مصر للطيران من واشنطن، وتم نقلها إلى المستشفى.
وتم عمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وتم إجراء عملية إجهاض حتمى تحت إشراف الجهاز الطبى بالمستشفى، وخرجت بسلام وغادرت البلاد اليوم بصحة جيدة بصحبة مرافقين من العلاقات العامة لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر راكبة أمريكية تشكر مستشفى "مصر للطيران" على إنقاذها من أزمة صحية حادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.