شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يبحث مع محافظ الوادى الجديد حل مشكلات التقنين بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الإثنين، بمقر وزارة الزراعة، مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد تسهيل إجراءات التقنين على المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة، فى إطار حرص الحكومة على استرداد املاك الدولة وتسهيل إجراءات تقنين الاراضى على المواطنين.

أصدر وزير الزراعة توجيهاته إلى المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كافة العقبات تيسيرا على المواطنين، كما بحث أيضا مع الزملوط العديد من الملفات الزراعية المشتركة بين المحافظة والوزارة.