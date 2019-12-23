شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. انطلاق حفل الفنانة كارمن سليمان بجامعة القاهرة بحضور محمد الخشت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت قبل قليل احتفالية الموسم الثقافى والفنى الذى تنظمها جامعة القاهرة بحضور المطربة الشابة كارمن سليمان .

وتقام الاحتفالية بالمسرح الكبير بالجامعة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وانطلقت الاحتفالية بإذاعة السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

ويشارك فى حضور الاحتفالية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وعمداء الكليات بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس.

وحرص آلاف الطلاب من جامعة القاهرة بمختلف الكليات على المشاركة والحضور فى الحفل، وأصبحت قاعة المسرح الكبير بمسرح جامعة القاهرة كاملة العدد فور من انطلاق حفل المطربة كارمن سليمان .

ومن الجدير بالذكر أن مسرح جامعة القاهرة بأدواره العلوية يستوعب حوالى 3 آلاف فرد.

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