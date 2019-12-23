شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: حركة قطارات الخط الثالث منتظمة.. ولم تشهد أعطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إيهاب فهيم مساعد رئيس شركة المترو لتشغيل الخط الثالث، أن حركة قطارات الخط الثالث منتظمة وتسير بشكل طبيعى ولم تشهد أى أعطال منذ الصباح وحتى الآن، وأن الزحام الذى يظهر فى محطة العتبة 3 نتيجة فرق زمن التقاطر بين الخطين الثانى والثالث خصوصا فى فترة الذروة.
وأضاف مساعد رئيس شركة المترو لـ"الخليج 365"، أن الخط الثالث يعمل بكامل طاقته بزمن تقاطر 5 دقايق بين كل رحلة والرحلة التالية لها، وأن 15 قطارا تمثل طاقة قطارات الخط الثالث تقوم برحلات منتظمة ذهابا وايابا على مدار اليوم.
كان بعض الركاب اشتكوا من وجود زحام على أرصفة محطات الخط الثالث فى اتجاه المطار خصوصا فى محطة العتبة.
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