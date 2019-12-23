شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الهجرة والرياضة يبحثان التعاون فى مبادرة "مراكب النجاة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحثت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التعاون فى مبادرة "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال توصيات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، فى شرم الشيخ، وتنظيم فعاليات رياضية على هامش المؤتمر الثانى للكيانات المصرية بالخارج، التى تنظمه وزارة الهجرة منتصف 2020.

من ناحيتها، أوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن تكليف رئيس الجمهورية للوزارة، بالبدء في مبادرة "مراكب النجاة" نابع من اهتمامه بالمواطن المصرى والحرص على توظيف جهود وإمكانات مؤسسات الدولة لخلق فرص عمل بتقديم التدريب والدعم للشباب.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الوزارة حريصة على إشراك مؤسسات الدولة المختلفة في مبادرة "مراكب النجاة"، وتأتي وزارة الشباب والرياضة في مقدمة المؤسسات، حيث نستهدف مشاركة نجوم الرياضة المصرية كسفراء في هذه الحملة لما لديهم من تأثير إيجابي على أوساط الشباب، ونستطيع سويا الوصول لأكبر شريحة مستهدفة من هذه الحملة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الوزارة تعمل في المرحلة الحالية أيضا على الإعداد المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، والمقرر له منتصف العام المقبل 2020، وتتطلع الوزارة لتنظيم عدد من الفعاليات المختلفة ومن بينها تنظيم فعاليات رياضية على هامش المؤتمر يشارك به المصريون بالخارج، وتأتي هذه الفعاليات الرياضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الرياضة.

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وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الاستعداد للتواصل مع اللاعبين للمشاركة في مبادرة "مراكب النجاة" التي تتولاها وزارة الهجرة بتكليف من الرئيس، وتقديم سبل الدعم اللازم من خلال مشاركة عدد من نجوم ورموز الرياضية المصرية في الحملة، مما سيساهم في تحقيق الهدف من المبادرة.

وأضاف صبحي أنه سيجري التنسيق والإعداد مع وزارة الهجرة من أجل تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية على هامش المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، ويعد هذا التعاون فرصة جيدة لربط الشباب المصري بالخارج بوطنهم، كما أننا نستهدف إشراكهم في المسابقات والأنشطة الرياضية التي تقام بمصر .

واتفق الوزيران على تنظيم كأس الجاليات المصرية بالخارج لكرة القدم على هامش المؤتمر، ليشارك به المصريون من مختلف دول العالم، وسيتم الإعلان عن نظام البطولة وكيفية الاشتراك والتسجيل بها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية لوزارة الهجرة.