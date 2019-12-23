المرشدين السياحيين: صحف برازيلية تبرز تفوق أصغر مرشد باللغة البرتغالية فى مصر

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وأضاف النحلة، أن عبدالله من أسرة تعمل بكاملها بالإرشاد السياحى، والده واثنين من الأشقاء جميعهم مرشدين باللغة الإسبانية، مشيرا إلى أن الصحيفة البرازيلية أكدت أنه رغم حداثة سنة، وعمله بالإرشاد السياحى فقط منذ 3 سنوات، إلا أنه تمكن من تحقيق نجاح كبير، حيث راف رئيس دولة موزنبيق، وبعض من وزراء البرازيل من بينهم وزير الدفاع البرازيلى السابق، واللاعب العالمى رونالدينهو.
وأوضح نقيب المرشدين السياحيين، أن اهتمام "عبدالله" بمهنة الإرشاد السياحى، بدأ خلال مرافقته لوالده أثناء عمله مع جروب سياحى من إسبانيا، مشيرا إلى أنه حقق نجاح من خلال أسلوبه فى شرح التاريخ للبرازليين.
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