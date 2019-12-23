شكرا لقرائتكم خبر عن المرشدين السياحيين: صحف برازيلية تبرز تفوق أصغر مرشد باللغة البرتغالية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، إن جرنال "اليوم البرازيلى"، سلط الضوء على أصغر مرشد سياحى فى مصر، باللغتين الإسبانية والبرتغالية، تحت عنوان "مرشد سياحى باللغة البرازيلية فى مصر"، وهو عبدالله خطاب، البالغ من العمر 27 عام، موضحا أن اللغة الأسبانية والبرتغالية هما اللغات الشائعة فى أمريكا اللاتينية، إلا أن البرازيل لها لكنة محددة، وعبدالله تمكن من اتقانها، مما جعل الصحف البرازيلية تبرز مهاراته فى الإرشاد السياحى.

وأضاف النحلة، أن عبدالله من أسرة تعمل بكاملها بالإرشاد السياحى، والده واثنين من الأشقاء جميعهم مرشدين باللغة الإسبانية، مشيرا إلى أن الصحيفة البرازيلية أكدت أنه رغم حداثة سنة، وعمله بالإرشاد السياحى فقط منذ 3 سنوات، إلا أنه تمكن من تحقيق نجاح كبير، حيث راف رئيس دولة موزنبيق، وبعض من وزراء البرازيل من بينهم وزير الدفاع البرازيلى السابق، واللاعب العالمى رونالدينهو.

Advertisements

وأوضح نقيب المرشدين السياحيين، أن اهتمام "عبدالله" بمهنة الإرشاد السياحى، بدأ خلال مرافقته لوالده أثناء عمله مع جروب سياحى من إسبانيا، مشيرا إلى أنه حقق نجاح من خلال أسلوبه فى شرح التاريخ للبرازليين.