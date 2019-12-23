شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى الخرطوم يلتقى بوزير الثروة الحيوانية السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى السفير حسام عيسى، سفير مصر لدى السودان، اليوم الاثنين، بالدكتور علم الدين عبد الله أبشر وزير الثروة الحيوانية والحياة البرية السودانى، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون المستقبلى بين البلدين فى مجال الثروة الحيوانية، والعمل على تفعيل المشروعات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين بما فى ذلك مشروع اللحوم الاستراتيجى المعنى بتربية وبيع وتصدير الماشية، وما سوف يحققه هذا المشروع من عائد إيجابى ومنفعة مشتركة. وقد تم الاتفاق على العمل لتنفيذ ما نصت عليه اللجنة الرئاسية المشتركة فى أكتوبر 2018 من عقد لجنة تسيير للمشروع تضم ممثلين عن وزارة الثروة الحيوانية من الجانب السودانى وممثلين عن وزارة الزراعة من الجانب المصري.

من جانبه، أبرز وزير الثروة الحيوانية والحياة البرية السودانى أهمية العمل على استغلال الروابط والقرب الجغرافى بين مصر والسودان بما يحقق المصلحة المشتركة والتكامل الحقيقى بينهما، معربًا عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة تفعيل كافة المشروعات المشتركة بما يخدم شعبى البلدين.

فى هذا السياق، قام السفير المصرى بالتأكيد على دعم مصر الكامل للسودان والاستعداد الدائم لتلبية احتياجات الأشقاء السودانيين، فى مجال الثروة الحيوانية على صعيد تدريب وبناء القدرات، وبالشكل الذى يلبى طلبات الجانب السوداني.