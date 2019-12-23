شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف رد المصريون على إغراء العمل مع "الجزيرة" بـ10آلاف دولار : هنضربهم بالجزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مغامرة جديدة، أجراها ”الخليج 365”، لرصد ردود أفعال المواطنين، حول العمل مع قناة الجزيرة، وإعلام جماعة الإخوان المتواجد فى تركيا، وذلك، من خلال طلب المواطنين بالاتصال بأقاربهم ومعرفة ردودهم حول العمل مع هذه القنوات مقابل الحصول على مبالغ مالية ضخمة.

وجاءت ردود أفعال المواطنين برفض العمل مع هذه القنوات بسبب قيامها بنشر أخبار ومعلومات كاذبة، بهدف الإساءة للدولة المصرية.

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